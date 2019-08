Internacional x Palmeiras: STJD abre processo contra o time gaúcho e D’Alessandro está entre os punidos

*Por Bárbara Assmann

A noite do dia 17 de julho foi de festa para os torcedores e jogadores: o Inter passou para as semifinais da Copa do Brasil. Porém, a confusão no túnel de acesso ao gramado do Beira-Rio, durante a partida contra o Palmeiras, repercutiu de maneira negativa para o clube gaúcho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A Justiça abriu um processo contra os profissionais envolvidos na confusão: dois jogadores, o presidente, o vice de futebol, o diretor executivo de futebol, um assessor de imprensa e um gandula.

A briga ocorreu por causa do lance da anulação do gol de Victor Cuesta, no fim do segundo tempo, e por uma tentativa de invasão de campo, contida por seguranças. O Beira-Rio também foi denunciado, porém, com pena máxima de multa, o clube não perderá o mando de campo na Copa do Brasil.

Veja a punição de cada um:

D’Alessandro – de 1 a 6 partidas;

Pedro Lucas – até 9 jogos de suspensão e multa;

Marcelo Medeiros – até 12 jogos de suspensão e multa;

Roberto Melo – de 1 a 6 partidas e multa;

Rodrigo Caetano – até 6 jogos;

Rafael Antoniutti, assessor de imprensa – até 6 jogos;

Santiago Aguirre Divan, gandula do inter – até seis jogos.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

