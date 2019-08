Internado na UTI, Jorge Aragão passa por angioplastia

O cantor Jorge Aragão foi submetido a uma angioplastia no sábado (24). Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Cardiológica do Hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, desde a madrugada de sexta-feira (23).

O procedimento é necessário para desentupir artérias coronárias que estejam entupidas por gordura. De acordo com o boletim médico, tudo correu sem qualquer problema, mas o sambista permanecerá internado para observação.

Vale lembrar que, neste domingo (25), o sambista se apresentaria em Araraquara, interior de São Paulo, mas o show foi cancelado após ele ter sofrido um mal-estar na sexta-feira. Desde junho, Jorge Aragão está percorrendo o Brasil para comemorar os 70 anos de vida, completados em março. A turnê “Jorge 70” começou no Rio de Janeiro e pretende percorrer outras 70 cidades. 70 composições do sambista estarão no repertório.

Carreira

Carioca de descendência amazonense, Jorge começou sua carreira pelo samba na década de 1970, como guitarrista em bailes e casas noturnas. Entrar no gênero fora das rodas ajudou Aragão a ser um sambista que explora novidades no gênero, ao ponto que declara seguir mestres como Candeia, Roberto Ribeiro e Monarco, devido à “voz autoral”.

Como compositor, despontou em 1976, quando Elza Soares gravou sua composição “Malandro” (com Jotabê). Foi integrante do grupo Fundo de Quintal (núcleo do gênero pagode) e um de seus principais compositores e letristas, tendo por isso abandonado o conjunto algum tempo depois para dedicar-se à carreira solo. Quase todos os grandes intérpretes de samba (Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila) têm canções de Jorge Aragão em seu repertório.

O primeiro disco solo, “Jorge Aragão”, veio em 1981, pela Ariola. Conhecedor do carnaval carioca, foi comentarista dos desfiles de escolas de samba nas TV’s Globo (pra quem compôs o tema do Globeleza, ao lado de Franco Lattari), Manchete e nos últimos anos no projeto Carnaval do Povão pela CNT. Com doze discos lançados, excursionou pelos Estados Unidos e se apresenta em várias cidades do Brasil.

Entre seus sucessos estão “Coisinha do Pai” (com Almir Guineto e Luiz Carlos), homenagem à filha Vânia consagrada na gravação de Beth Carvalho que valeu uma gravação inédita em 1997 para acordar o robô Mars Pathfinder em Marte; “Claridade”, inspirada pela filha Tânia; “Vou Festejar”, outra gravada por Carvalho que se popularizou como canto de torcida; “Coisa de Pele”, “Vou Festejar”, “Alvará”, “Terceira Pessoa”, “Amigos… Amantes”, “Do Fundo do Nosso Quintal” e “Enredo do Meu Samba” entre outras. Além de samba e pagode, Jorge também compôs nos gêneros xote, samba-rock e samba funk.

