Internauta faz um dossiê com todas as supostas traições de Justin Bieber à ex-namorada Selena Gomez

O desfecho que ninguém esperava! O universo pop sempre deu pistas e levantou rumores de que Justin Bieber traiu a ex-namorada Selena Gomez, mas, nesta semana, o caso chegou ao Twitter!

O brasileiro não tem limites, nós sabemos. É por isso que não poderia ser ninguém além de um brasileiro a montar um dossiê completo, com todas as supostas traições de Justin, no decorrer destes últimos 8 anos. A publicação, com fotos, explicações e vídeos ganhou o nome de “novela Jelena”, e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter em todo o Brasil.

“As traições do Justin com a Selena, a thread” foi o nome dado pela dona da conta @crisayonara, e, a partir daí, acontecimento por acontecimento, fofoca por fofoca, história por história, tiveram seus respectivos desdobramentos esclarecidos. Como a principal motivação para a criação do dossiê partiu da curtida da cantora e melhor amiga da Selena, Taylor Swift, em uma publicação no Tumblr que acusava Justin de ter traído Selena, em muitos trechos da narrativa de Cris, dona do perfil, ela explica o que fez Taylor se afastar do cantor.

As publicações reuniram 118 mil curtidas e 35 mil comentários, fazendo com que muitas pessoas começassem a ver Justin com outros olhos. De acordo com o levantamento de Cris, Justin traiu Selena com várias modelos, e, entre elas, a atual esposa, Hailey Baldwin. Além de Hailey, ele também teve um caso com Miranda Kerr, Kylie e Kendall Jenner, e Barbara Palvin.

Todas os tweets são baseados em fofocas e rumores, portando, ainda não se sabe se podem ser completamente comprovadas as traições. Ficou curioso?! Confere esse B.O.:

as traições do justin com a selena a thread; — cris dias (@crisayonara) July 2, 2019

Deixe seu comentário: