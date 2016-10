Intrínseca publica “Fãs do Impossível”, romance de estreia da americana Kate Scelsa

Depois de ter passado um tempo no hospital, Mira se matricula numa nova escola com o objetivo de recomeçar a vida. Ela sofre de depressão e se sente desmotivada para executar tarefas aparentemente simples – como levantar da cama. Jeremy é um garoto nerd, tremendamente tímido, envolvido num acidente que o obrigou a se recolher num autoexílio. Sebby, best friend de Mira, é abertamente gay, vive num lar adotivo e passa aquela impressão de estar super de bem com a vida. Até que seu lado mais destrutivo vem à tona e o leitor entende que não é bem assim.

Em “Fãs do Impossível”, seu festejado romance de estreia, traduzido para dez idiomas e lançado no Brasil pela Intrínseca, Kate Scelsa mergulha na relação pouco convencional construída pelos três personagens centrais, em meio aos complexos conflitos da adolescência.

Mesmo se sentindo despedaçados e não merecedores de afeto, os três vão lutar pela vida, cada um com as armas que dispõe: juntos, Mira e Selby conseguem criar um mundo paralelo de rituais mágicos e viagens secretas, na tentativa de aproveitarem ao máximo o que sobrou de suas vidas. Já Jeremy, quando vê Sebby pela primeira vez, sente como se tivesse passado a vida toda esperando por aquele momento.

À margem dos estereótipos, o trio de jovens estreita laços de amizade e vivencia de maneira intensa um processo que os ajudará a combater seus monstros internos – o medo, a tristeza e a solidão. Cada personagem tem a sua própria fraqueza, mas o que importa aqui é a forma com que eles encontram conforto e apoio um no outro.

SERVIÇO

“Fãs do Impossível”

Kate Scelsa

Editora Intrínseca

Preço: R$ 39,90 e R$ 24,90 (e-book)

