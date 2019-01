O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, acusou nesta segunda-feira (21) os Estados Unidos de violar “os direitos civis de homens e mulheres negros”, após a detenção de uma jornalista iraniano-americana. Marzieh Hashemi, uma mulher negra de 59 anos, foi detida em 13 de janeiro no aeroporto de Saint-Louis, no Estado do Missouri.