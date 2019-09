O Irã confirmou nesta segunda-feira (2) uma explosão em seu principal centro espacial, criticando o presidente americano Donald Trump por reagir “com alegria” à notícia. Em um primeiro momento, as autoridades iranianas negaram qualquer incidente, mas nesta segunda o porta-voz do governo, Ali Rabiei, finalmente confirmou a explosão que ocorreu antes do lançamento de um foguete.