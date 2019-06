O Irã anunciou nesta terça-feira (18) ter desmantelado uma nova rede de espionagem vinculada à Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos. A notícia aparece em meio a uma elevação no clima de tensão entre os dois países. A crise se acentuou com o anúncio feito pelo Pentágono sobre o reforço do dispositivo militar americano no Oriente Médio.

