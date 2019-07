O Irã aprovou, nesta quarta-feira (31), a retirada de quatro zeros de sua moeda nacional, o rial, além de mudar seu nome para toman, que já é usado por muitos iranianos, para lidar com a desvalorização e facilitar as transações comerciais. O rial iraniano não para de perder valor. Há três anos, 1 dólar valia 37 mil moedas iranianas, mas no ano passado a cotação chegou a 180 riais por dólar.

