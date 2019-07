Irmãos morrem em acidente na BR-116, em Cristal

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão resultou na morte de duas pessoas nesta quinta-feira (25). A colisão aconteceu no km 418 da BR-116, no município de Cristal, no sul do estado.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um Mitsubishi Outlander, com placas de Porto Alegre, seguia no sentido interior-capital e acabou invadindo a pista contrária. No momento, um caminhão trafegava no sentido contrário e ambos colidiram frontalmente.

As vítimas fatais foram dois irmãos que eram os passageiros do utilitário, um homem de 39 anos e uma mulher de 54 anos. Eles faleceram no local. O motorista foi levado para o Hospital de Camaquã com lesões graves. Já o condutor do caminhão não se machucou e a pessoa que estava com ele teve lesões leves.

O trânsito está liberado no local.

