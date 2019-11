Fama & TV Isis Valverde diz que acabou com namorado que “falou mais alto”

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

"Uma vez, um namorado falou mais alto comigo e logo cortei a relação", disse a atriz Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

No ar como a enfermeira Betina em “Amor de Mãe”, da TV Globo, Isis Valverde já demonstrou em cena exibida na última quinta-feira (28) que sofre com o relacionamento abusivo com o ex-marido Vicente (Rodrigo Garcia), contrariado com a separação do casal.

Na vida real, Isis pouco tem em comum com a personagem: “Em comum, temos a determinação em ir atrás do que queremos, e nos desdobramos para alcançar. No mais, temos notas de intensidade bem diferentes”, compara ela, que felizmente jamais se viu na mesma saia justa que a enfermeira: “Graças a Deus, nunca me deparei com ninguém que conseguisse abusar de mim. Uma vez, um namorado falou mais alto comigo e logo cortei a relação”.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário