A Itália cancelou a cidadania de mais de mil brasileiros

A cidade italiana de Ospedaletto Lodigiano, na Lombardia, anunciou o cancelamento de mais de mil cidadanias de brasileiros descendentes de italianos que, segundo a prefeitura, não atendiam os requisitos para a concessão do documento.

Uma lista contendo 1.118 nomes foi divulgada no site da prefeitura no último dia 9 de fevereiro. Segundo a agência Ansa, os processos cancelados foram abertos entre julho de 2015 e julho de 2017.

Ainda conforme a imprensa italiana, o esquema tinha participação de funcionários da prefeitura e de um casal de brasileiros, que faziam o repasse de propina para agentes públicos atestarem a residência de brasileiros que não atendiam o tempo mínimo de permanência necessário para obter a documentação. Há ainda casos de brasileiros que sequer foram à cidade e que, mesmo assim, obtiveram o atestado de residência.

Residir na Itália é um requisito fundamental para que um brasileiro possa reconhecer a cidadania no país. Normalmente, o processo feito na Itália é mais rápido do que se feito no Brasil, devido às longas filas de espera dos Consulados para o reconhecimento da cidadania.

A investigação começou no meio do ano passado, e o anúncio do cancelamento dos processos feito apenas nesse mês. De acordo com o “Il Giornale”, o esquema possibilitou que, apenas em 2016, 500 brasileiros que nunca se mudaram para a área de Lodi, onde fica a cidade de menos de 2.000 habitantes, obtivessem o direito à cidadania.

Cidadania italiana

Já imaginou ser, além de um cidadão brasileiro, também um cidadão italiano?

Isto quer dizer que você terá os mesmos direitos e deveres de uma pessoa que nasceu lá na Itália. Vai poder estudar, morar e trabalhar na Itália ou em qualquer país que faça parte da União Europeia sem necessidade de um visto específico.

No Brasil, são milhões os descendentes de imigrantes europeus, que, em linhas gerais, têm direito a uma cidadania europeia. Preciso ressaltar que cada país da Europa tem uma lei diferente para conceder/reconhecer a cidadania para descendentes de quem nasceu por lá. Felizmente, a Itália é um local bem “liberal” nesse quesito.

A primeira boa notícia para os descendentes de italianos é que não existe limite de gerações para o reconhecimento da cidadania! Existem, claro, algumas regras.

A regra básica para ter direito à cidadania italiana é essa:

Todo homem italiano passa, automaticamente, a cidadania italiana a todos os seus filhos – mesmo que eles tenham nascido em outro país. Então não importa se o italiano era o seu trisavô, o seu bisavô ou o seu avô, em linhas gerais, muito provavelmente você tem direito à cidadania italiana.

Os descendentes desse italiano também passam a cidadania a seus filhos, mesmo que eles próprios nunca tenham “ido atrás” da cidadania italiana.

Toda mulher italiana passa, também, a cidadania aos descendentes. Porém isso só vale se os filhos dela tiverem nascido depois de 1º de Janeiro de 1948.

Quem é casado com um(a) italiano(a) pode, também, se tornar um cidadão italiano. Para isso é necessário pedir a naturalização. A regra para aquisição da cidadania italiana por matrimônio é simples:

Todo brasileiro casado com um italiano ou com uma italiana tem direito a requisitar a cidadania italiana.

Para fazer o pedido de naturalização pelo casamento é preciso estar casado com o cônjuge italiano por um determinado período de anos (varia de 1 a 3 anos) e apresentar uma lista de documentos exigidos pelo governo italiano.

