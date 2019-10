A baiana Ivete Sangalo não para! A cantora se apresentou no Rock in Rio no último domingo (29), mas, além do festival no Rio de Janeiro, Veveta pretende levantar poeira no Rock in Rio Lisboa em 2020, segundo um site português.

Ivete Sangalo é a artista com maior número de participações no festival. Ela já se apresentou 15 vezes ao todo, nas edições do Rio de Janeiro, Lisboa, Madrid e Las Vegas. A edição portuguesa do Rock in Rio acontece nos dias 21, 22, 27 e 28 de junho de 2019.

