A jornalista Izabella Camargo, de 38 anos, revelou por meio de suas redes sociais que voltou a trabalhar no Grupo Globo nesta segunda-feira (23). “Recomeçando no dia da chegada da primavera!”, publicou ela em seu perfil no Instagram ao lado de uma foto do seu crachá da Globo. A reintegração da jornalista à empresa atende determinação judicial.

