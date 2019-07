Já em Montevidéu, delegação do Inter recebe palestra sobre arbitragem na Libertadores

*Valéria Possamai

O Inter já está em Montevidéu, onde inicia a disputa por uma vaga às quartas de final da Copa Libertadores. Logo após o desembarque em solo uruguaio, o time realizou a primeira atividade na preparação para encarar o Nacional. Os jogadores e comissão técnica assistiram a uma palestra técnica sobre assuntos de arbitragem com representantes de VAR da Conmebol.

A atividade promovida pela Confederação será realizada com todos os clubes que iniciarão a disputa das próximas fases da Libertadores e Copa Sul-americana. Os assessores Manuel Bernal e Patricio Polic conversaram com o grupo colorado sobre algumas mudanças nas regras do futebol e exemplificaram com vídeos.

A programação do clube gaúcho prevê, nesta terça-feira, um último treinamento nesta tarde. Zeca, Rodrigo Dourado e Emerson Santos não viajaram com o time por conta de problemas musculares. O lateral é o que gera menos preocupação, pois está em fase final de recuperação.

Assim, o provável Inter para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, tem: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso; Nico López, Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Paolo Guerrero. A partida ocorre nesta quarta-feira (24/7), às 19h15, no Estádio Gran Parque Central. O jogo de volta acontece na próxima semana, no estádio Beira-Rio.

Transmissão

Acompanhe a transmissão de Nacional e Inter pela Rádio Grenal, FM 95,9.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

