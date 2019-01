Já estão à venda os ingressos para Inter e Pelotas pelo Campeonato Gaúcho

O Estádio Beira-Rio recebe no dia 24/01 (quinta-feira), a primeira partida de futebol na temporada 2019. O Inter enfrenta o time do Pelotas pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Para a área Coração do Gigante, os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.coracaodogigante.com.br, onde as vendas sempre iniciam 15 dias antes da partida. Na bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, as entradas serão comercializadas a partir de terça-feira (22), com atendimento das 10h às 18h. O jogo está marcado para as 21h15.

Além disso, quem for ao jogo de carro já pode reservar online sua vaga no Edifício-Garagem pelo www.estapar.com.br/reservabeirario. Esse estacionamento oferece 3 mil vagas, sendo 2 mil cobertas, e ao reservar até 24h antes da partida o torcedor ganha desconto e evita filas no acesso.

Deixe seu comentário: