Jean Pyerre passará por exames para analisar quadro e gera expectativa pela presença contra o Flamengo

Esta terça-feira (15) pode representar mais um passo decisivo no trabalho de recuperação de Jean Pyerre. O meio-campista, que se recupera de uma lesão muscular, ainda gera otimismo quanto sua presença na próxima semana, no Rio de Janeiro, quando o Grêmio decide uma vaga às finais no Rio de Janeiro. As informações são da Rádio Grenal.

O jogador passará por exames médicos nesta terça-feira, quando se poderá ter um diagnóstico quanto a evolução desde a lesão. A última partida do jogador com a camisa tricolor foi no dia 15 de setembro, quando ainda marcou um dos gols da vitória sobre o Goiás.

O problema contraído foi sofrido durante um treinamento, quando foi confirmado uma contusão na coxa direita. Na última semana, Jean deu mais um passo no processo de fisioterapia. Ao lado do fisioterapeuta Gustavo Cardoso, o camisa 21 começou a realizar corridas.

Há uma semana da partida contra o Flamengo, a recuperação passa a ser uma luta contra o tempo. Aos 21 anos, a juventude também auxilia em recuperação mais rápida.