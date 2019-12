Magazine João Guilherme pede desculpas por ato de gordofobia com vídeo nas redes sociais

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

"Fiz besteira e ofendi pessoas", disse o ator Foto: Divulgação 'Fiz besteira e ofendi pessoas', disse o ator em live (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Após ser procurado por fãs e familiares, o ator João Guilherme, de 17 anos, fez um vídeo ao vivo pelo Instagram para pedir desculpas por um ato de gordofobia.

Mais cedo, nesta sexta-feira (27), em um de seus vídeos nos Stories, Guilherme filmava uma piscina quando fez o comentário “Olha que bonitinho, tem um monte de peixe aqui. Tem peixe-boi aqui também”. Ao mesmo tempo, ele deu zoom na imagem de uma mulher.

“Estou aqui para me desculpar sinceramente. Mais cedo, eu fiz uma postagem, uma besteira, e ofendi uma pessoa. Naquele momento, eu não reparei na bobagem que eu tava falando para as pessoas que me acompanham”, começou Guilherme.

O ator contou que foi alertado por familiares e por fãs que também se sentiram ofendidos com o vídeo. “Peço desculpas a todos que se ofenderam e às pessoas que sabem a importância de militar contra comentários como esse. Foi um ato de gordofobia”, afirmou ele.

Guilherme ainda reforçou que o vídeo não foi feito a pedido de nenhum assessor ou empresário. “Não concordo com nenhum tipo de ofensa. Fiquei mal por ter ocupado o lugar da pessoa que falou a besteira, desta vez.”

