A cantora Joelma caiu no palco durante uma apresentação no Suriname, no sábado (31). Ela cantava a música “A Lua me Traiu”, quando caiu de costas. Joelma, inicialmente, sentou no chão e seguiu cantando, para em seguida se levantar e continuar com a coreografia ao lado dos bailarinos. Pelo Instagram, ela falou sobre a queda, embora não tenha explicado como caiu e nem se machucou.