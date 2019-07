Jogador de base do São José é assassinado junto com a namorada em Porto Alegre

Lateral-direito da equipe sub-20 do São José-RS, Wesley Sampaio Soares, de 19 anos, e a namorada Sara Moreira de Oliveira foram assassinados a tiros na madrugada deste domingo, em Porto Alegre. A jovem chegou a ser atendida pela equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos.

Eles haviam a uma festa na Cidade Baixa, e por voltas da 06h da manhã pediram transporte através de um aplicativo. De acordo com a Polícia Civil, o alvo dos atiradores era Deives da Silva Freire, motorista do veiculo. O carro foi alvejado próximo a Avenida Carlos Barbosa.

O jogador morreu no local. Sara foi levada para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos. O motorista de aplicativo também foi levado para atendimento, e até o momento não se sabe o estado de saúde.

A Brigada Militar realizou buscas e encontraram os atiradores. Eles confessaram o crime e confirmaram que o verdadeiro alvo era o condutor do carro. Os três homens foram presos em flagrante, e aguarda vaga na Cadeia Pública de Porto Alegre.

Através de nota, o clube se manisfestou sobre a perda do jogador e dando apoio a família de Wesley:

“A nossa família São José amanheceu consternada e em luto neste domingo. A violência, que nos assusta a cada dia mais, e abrevia sonhos de tantos jovens em Porto Alegre, desta vez, nos tomou um dos nossos talentos. Wesley Sampaio, de apenas 19 anos, foi vitimado. Sampaio, como era conhecido no clube, fazia parte do grupo de jogadores da categoria Sub-20 do Zeca. Lateral-direito, viveu boa parte da sua vida dentro do Passo D’Areia. Fazia parte das nossas categorias de base desde a categoria Sub-12.

Torcida, direção, corpo técnico e atletas do Esporte Clube São José lamentam esta perda traumática.

Desejamos força à família”.

O velório do jogador acontece a partir das 20h na Capela F do Cemitério Jardim da Paz, na zona leste de Porto Alegre. O enterro acontecerá amanhã às 11h.

Deixe seu comentário: