Jogador do River Plate é detido pela polícia na concentração de jogo pela Libertadores

O River Plate pode entrar desfalcado do duelo de quinta-feira (29) contra o Cerro Porteño pela Libertadores. A justiça do Paraguai enviou uma ordem de prisão para o meia uruguaio Nicolas De La Cruz, acusado de agredir dois policiais há três anos. Na época, ele defendia o Liverpool do Uruguai.

Oficiais da polícia paraguaia foram à concentração do River, em Assunção, cumprir a ordem judicial emitida por Alcides Corbeta, que disse em entrevista à emissora TyC que vai ouvir o jogador, irmão de Carlos Sánchez, do Santos, antes de definir se o libera ou não.

Confira abaixo a agressão de Nicolas de La Cruz aos policiais ocorridos no dia 14 de fevereiro de 2016, quando o Liverpool enfrentou o São Paulo pela Copa Libertadores Sub-20. Dias depois, ele e outros quatro jogadores do Liverpool foram autuados, à época, por “resistência à autoridade”. No entanto, todos já estavam fora do Paraguai.