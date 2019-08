O meia Nicolás De La Cruz já retornou à concentração do River Plate, em Assunção, após ser detido pela polícia paraguaia na manhã desta quarta-feira. O jogador uruguaio, irmão do santista Carlos Sánchez, prestou depoimento por conta da acusação de agredir dois policiais quando defendia o Liverpool, do Uruguai, num duelo contra o São Paulo pela Copa Libertadores sub-20 há três anos.