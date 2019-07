Jogadores do Barcelona terão que devolver seus carrões doados pela Audi

Os jogadores e o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, terão que devolver os carros que haviam sido cedidos pela Audi. Em decorrência do fim do contrato de patrocínio entre o clube e a montadora alemã, a fabricante solicitou a devolução dos automóveis de luxo.

Valverde e seus comandados estão no Japão, onde desembarcaram no fim de semana para realizar trabalhos de pré-temporada. De acordo com o jornal espanhol As, os atletas e o treinador têm o retorno à Catalunha como o período limite para devolverem os carros à Audi.

Encerrado no dia 30 do mês passado, o contrato entre o Barcelona e a Audi previa o fornecimento de carros aos jogadores. A mais recente leva foi entregue em março. Os atletas eram orientados a chegar e sair do centro de treinamento e do Camp Nou com os automóveis da marca alemã. Por diversas vezes ao longo dos mais de dez anos de vínculo, porém, houve problemas envolvendo jogadores flagrados com carros de outras montadoras. Em um dos casos mais emblemáticos, Zlatan Ibrahimovic chegou a um treinamento com uma Ferrari Enzo.

Especula-se na imprensa espanhola que o Barcelona negocie atualmente com a marca de carros esportivos Cupra como substituta da Audi entre os patrocinadores do clube.

Griezmann

O Barcelona confirmou neste mês a contratação do atacante francês Griezmann por 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões), valor da multa rescisória com o Atlético de Madrid. Campeão da Copa do Mundo de 2018, o jogador de 28 anos assinou contrato com o clube catalão por cinco temporadas, válido até junho de 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 800 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).

Do total de 120 milhões de euros pagos pela contratação de Griezmann, a Real Sociedad receberá 24 milhões de euros (R$ 101 milhões) como clube formador. O francês se tornou o sexto jogador mais caro da história do futebol mundial ao acertar com os catalães.

Griezmann nasceu no dia 21 de março de 1991, na cidade francesa de Mâcon. No time da cidade, deu seus primeiros passos no futebol, antes de chegar na base da Real Sociedad. Ficou no clube até 2014, quando foi negociado com o Atlético de Madrid.

Pela equipe da capital espanhola, conquistou títulos importantes como a Liga Europa em 2018, a Supercopa da Uefa em 2018 e a Supercopa da Espanha em 2014. O seu momento mais importante no futebol foi na Copa do Mundo do ano passado, na Rússia, quando levantou a taça com a seleção da França.

