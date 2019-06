Jogadores do Uruguai recebem camisetas personalizadas do Grêmio

*Valéria Possamai

Além do ponto conquistado sobre o Japão, na noite desta quinta-feira, na Arena, a delagação uruguaia deixará Porto Alegre com lembranças do Grêmio. O clube, que sediou o estádio e o centro de treinamentos para a equipe, presentou presenteou cada jogador uruguaio e o maestro Óscar Tabárez com uma camisa oficial do modelo Charrua, inspirada justamente na seleção.

A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, no último treino dos uruguaios em solo gaúcho antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrentam o Chile na próxima segunda-feira. O vice de futebol Duda Kroeff e os diretores Alberto Guerra e Deco Nascimento estiveram no treinamento representando o Conselho de Administração e o Departamento de Futebol, e entregaram o presente do Grêmio à delegação.

