Jornalista Newton Carlos morre no Rio de Janeiro

Aos 91 anos, o pioneiro no Brasil da cobertura da América Latina e do colunismo sobre questões internacionais, Newton Carlos, veio a óbito nesta segunda-feira (30). Ele estava hospitalizado desde a última sexta-feira (27) devido a uma pneumonia.

Ele começou no jornalismo nos anos 1940, no Correio da Manhã, trabalhou no Jornal do Brasil e foi colunista durante 25 anos da Folha de S. Paulo, com a qual continuou a colaborar até pelo menos 2013. Ele atuou como comentarista da TV Bandeirantes até 2018.

Nas redes sociais, sua filha Janaína Figueiredo escreveu: “Somewhere over the raiwbowfica em paz paizinho. Você está vivo no meu coração”.

