Jovem de 21 anos morre em acidente de carro em Carlos Barbosa

Um jovem de 21 anos morreu após capotar o carro na madrugada deste sábado (17) no Km 240 da BR-470, em Carlos Barbosa. A vítima estava em uma Saveiro, com placas de São Pedro da Serra, e apresentou índice de alcoolemia acima do permitido. O trânsito chegou a ficar bloqueado no local, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

