Jovem do Grêmio, Guilherme Guedes é anunciado pela Ponte Preta

Por meio das redes sociais, a Ponte Preta anunciou a chegada de Guilherme Guedes, jovem do Grêmio, por empréstimo. O lateral-esquerdo desembarca em Campinas no domingo para realizar exames médicos. Recentemente, o atleta teve o vínculo renovado até 2023 com multa rescisória de 80 milhões de euros.

O lateral esquerdo Guilherme Guedes, do Grêmio (RS), chega ao Majestoso no próximo domingo (21) para realizar exames médicos. Mais informações estarão disponíveis em breve, no site oficial. #SomosPontePreta! 🦍 pic.twitter.com/5xlSJGW0Ui — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) July 19, 2019

Deixe seu comentário: