Jovem morre ao colidir em poste no sul do Estado

Na manhã deste domingo (24), um acidente ocasionou a morte de um jovem de 22 anos, em Pelotas. O homem trafegava pela avenida Bento Gonçalves, quando perdeu o controle do veículo e colidiu em um poste de iluminação. O jovem morreu no local e a passageira, de 19 anos, ficou em estado grave. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro de Pelotas (PSP).

Conforme a pelotense Carina Martins contou à produção da Pampa, ela e o marido se dirigiram ao local, para abastecer o veículo, por volta de 9h30, quando se depararam com o acidente. “Muito Chocante”, descreveu ela. Criticada nas redes sociais por ter tirado foto e postado, Carina explicou que queria alertar os jovens sobre dirigir em alta velocidade, o que teria sido motivo do acidente, csegundo ouviu de populares no local.

O fato ocorreu próximo à ponte do canal Santa Bárbara e a região ficou sem luz por algumas horas.

Deixe seu comentário: