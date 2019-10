Jovem morre em acidente envolvendo motocicleta e caminhão na Freeway

Uma jovem de 24 anos morreu, nesta quarta-feira (30), em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na Freeway, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A colisão ocorreu no sentido Capital-litoral por volta das 5h, de acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A mulher estava na carona da motocicleta, com placas de Porto Alegre. O piloto do veículo ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, na Capital.

O caminhão, com placas de Três Cachoeiras, não possuía tacógrafo, conforme a PRF. O caminhoneiro não se feriu.