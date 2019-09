A jovem Débora Dantas de Oliveira, que perdeu o couro cabeludo em um acidente de kart no Recife (PE), recebeu alta da UTI do Hospital Especializado de Ribeirão Preto (SP). Há dez dias submetida a um transplante de pele e músculo que durou nove horas, a paciente foi liberada para permanecer no quarto e tem apresentado a evolução esperada pela equipe médica.