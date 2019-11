Esporte Judô comunitário tem “aulão” e campeonato na próxima semana

Na próxima semana, nos dias 29 e 30 de novembro, Porto Alegre vai receber o I Super Treino de Judô Comunitário e um campeonato específico para a categoria. A atividade, chamada de “aulão” de judô, inicia na sexta-feira (29), às 19h, na Escola Liberato (rua Xavier de Carvalho, 274, bairro Sarandi). Entre as escolas comunitárias participantes com judocas estarão as instituições Eugênia Conte, Liberato, Sesc. Atletas desde os 5 anos de idade participam da ação. No sábado (30), 200 atletas competem no 5º Torneio de Judô Comunitário, que tem início pela manhã, às 9h, e à tarde, a partir das 13h30min.

Segundo o sensei Willy Schneider, que organiza junto com o também sensei Rafael Krug a iniciativa, o objetivo dessas atividades é fazer com o que o judô não seja apenas um esporte de elite. “O judô se tornou um esporte muito elitizado, por isso vimos essa necessidade”, explica.

Neste ano, outros três eventos do gênero já foram realizados, mas é a primeira vez que um treino como o “aulão” antecede o campeonato.

No sábado também haverá brinquedos infláveis para as crianças presentes. A iniciativa dos torneios comunitários é apoiada pelo Sindiatacadistas, Esportecoop e Banco Servicoop.

Atleta conquistou recentemente Pan Americano

Um atleta que iniciou a trajetória dentro do projeto de judô comunitário foi o judoca Claiton Farias, hoje integrante da equipe do GNU (Grêmio Náutico União). Segundo Willy Schneider, após participar do projeto, ele também passou pelo Grêmio Náutico Gaúcho, e seguiu crescendo no chamado judô escolar, até chegar onde está hoje. Recentemente ele conquistou o lugar mais alto do pódio no Pan Americano da modalidade. O judoca foi o campeão na categoria 44kg, sub-15. Ele também conquistou o sul-brasileiro, brasileiro, entre outras conquistas que o credenciaram para a última grande vitória.

O judoca, destaca Schneider, é um exemplo para quem ainda está nas comunidades. “Ele começou com o projeto e agora compete em alto nível, na próxima semana estará em uma viagem internacional competindo na Copa Paraguai Internacional de Judô”, relata.

