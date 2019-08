Judocas da Sogipa disputam Mundial no Japão

O Mundial de judô, em Tóquio, no Japão tem início no dia 25 de agosto e o Brasil tem chance de conquistar medalhas com dois atletas da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa). Ketleyn Quadros e Rafael Macedo já estão no país asiático, aguardando a competição.

A judoca brasileira já disputou seis mundiais e foi medalhista olímpica em 2008, em Pequim. Já em 2010, ela conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos, em Medellín. Neste ano, Ketleyn vai representar o Brasil na categoria meio-médio (-63kg). “Venho treinando forte, e não tem como ser diferente nesse momento. Meu foco no momento é a melhora diária de cada treino”, destaca ela.

O atleta Rafael Macedo vai participar pela segunda vez da competição, na qual já esteve no ano passado. Macedo vai lutar pela medalha na categoria médio (-90kg). O jovem, de 25 anos, foi campeão mundial sub-21 em 2014 e quer subir ao pódio novamente. “Para esse Mundial, não vou criar expectativas. Sei da minha capacidade e do trabalho que vem sendo feito com ótimos profissionais. Vou entrar lá e fazer o meu melhor, com muita alegria. Se Deus quiser, vou retornar ao Brasil com a medalha de ouro”, afirma o atleta.

Em 2019, Ketleyn já conquistou duas medalhas para o Brasil, uma de prata, no no Grand Prix de Budapeste, e uma de bronze, no Open de Oberwart. Já Macedo venceu três vezes, ganhando prata, no Pan-Americano de judô, e duas vezes o bronze, no Grand Slam de Ecaterimburgo e no Grand Prix de Montreal.

