Julgamento do mentor dos ataques de 11 de Setembro nos EUA tem data definida

O julgamento de Khalid Sheikh Mohammad, apontado como mentor dos ataques de 11 de setembro nos EUA, teve data divulgada nesta segunda-feira (02). Khalid será julgado a partir do dia 11 de janeiro de 2021. Ele e mais quatro suspeitos do atentado serão ouvidos por um tribunal militar na base americana de Guantánamo, em Cuba.

A pena, caso sejam considerados culpados, pode ser até pena de morte.

Os atentados

No dia 11 de setembro de 2001, dois aviões com passageiros a bordo se chocaram contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, como parte de uma série de ataques coordenados contra alvos nos EUA. Os ataques mataram, ao todo, quase 3 mil pessoas e foram reivindicados pela rede extremista Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, morto em 2011 pelos EUA no Paquistão.