Júnior & Cézar são atração no Sertanejo Lounge – Especial de Natal do Rosario

Residentes de famosas casas noturnas do ramo, como a Villa Mix, em São Paulo, Brunn Club, de Sorocaba, e Wood’s, de Goiânia, os cantores sobem ao palco pelo projeto fixo da casa “Sertanejo Lounge”, edição Especial de Natal.

No repertório da dupla, os hits sertanejos do momento e também composições próprias. O DJ Edgar Branco ficará no comando das pick ups.

O Rosario Resto Lounge está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h.

As atrações da semana:

Terça-feira – Projeto Bendita Terça

Sullivan & Matheus – Crédito Bruno Bergmann

Atração: Sullivan & Matheus (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa e, convidado, DJ Felipe Pavão.

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções

JC-2017- 50k

Atração: Joel Carlo (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa e, convidado, DJ Edson Martinez.

Nos dias 23, 24, 27,28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2016 e 1º e 2 de janeiro de 2017, o Rosario Resto Lounge não abrirá.

Terça

Das 19h às 20h = Isento

Das 20h as 22h = R$ 30 M/ R$ 20 F

Das 22h em diante = R$ 40 M / R$ 20F

Quinta

Das 19h às 20h = R$ 30M / Isento F

Das 20h as 23h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 23h em diante = R$ 50 M / R$ 25 F

Domingo:

Das 19h às 20h = R$ 30 M e Isento F

Das 20h as 21h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 21h ás 23h = R$ 50 M / R$ 25 F

Das 23h em diante = R$ 60 M / R$ 25 F

· Véspera de feriado e festas especiais = valores iguais a domingo.

