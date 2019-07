Justiça decreta prisão de militar que matou colega em Sapucaia do Sul

A Justiça Militar decretou a prisão preventiva do militar apontado como responsável por atirar no colega Talles Finger, de 18 anos, que morreu. O caso ocorreu no sábado (13), dentro do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército, em Saúcaia do Sul., quando Finger fazia guarda no local.

A vítima era natural de Campo Bom e cumpria o seu primeiro ano de serviço militar. Ainda não se sabe o motivo do disparo, mas, de acordo com o comando do Batalhão, o suspeito seguirá preso até o fim do inquérito, que busca esclarecer se o tiro foi acidental ou motivado por algum desentendido entre os dois. O suspeito foi detido pelos superiores logo após ter cometido o crime, e está preso no 3º Batalhão de Polícia do Exército, em Porto Alegre.

