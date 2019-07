O Tribunal Regional do Trabalho exigiu a reintegração da jornalista Izabella Camargo, dispensada após retorno de uma licença médica, para a recuperação da Síndrome de Burnout (esgotamento profissional e emocional que impede “momentaneamente” a execução das tarefas cotidianas com agilidade). A origem da síndrome no ambiente profissional foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.

