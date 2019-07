Justiça do Rio manda prender acusados de furtar gasolina da Transpetro

Os três acusados de perfurar um duto da Petrobras Transporte (Transpetro), no Rio de Janeiro, tiveram a prisão decretada pela 3ª Vara Criminal do município. Os criminosos furtaram gasolina e a ação resultou na morte de Ana Cristina Pacheco Luciano, de 9 anos. A menina sofreu graves queimaduras depois de cair em uma poça de gasolina, ao tentar sair correndo do local com os pais.

A Justiça também recebeu uma denúncia do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual, indicando que, além dos três réus, quatro integrantes da organização criminosa responsável pelo furto participaram da ação, que resultou em prejuízo de R$ 2,89 milhões para a Transpetro.

Caso

De acordo com a denúncia, no dia 26 de abril, Willian Cesar Vieira, Mateus Kevin da Silva Belo e Wesley Muniz Pollete perfuraram um duto da Transpetro (ação conhecida como trepanação), provocando um vazamento de aproximadamente 237 mil litros de gasolina. O furto não se consumou porque uma mangueira presa à válvula não suportou a alta pressão e rompeu-se.

Ainda segundo a denúncia, também auxiliaram no crime, exercendo funções de vigilância, transporte e de negociação da gasolina furtada, Antônio Martins da Silva, Fernanda Pacheco Luciano, Sonia Cristina Tavares Ventura e Carmona Ventura.

