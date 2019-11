Um tribunal do Peru ordenou nesta terça-feira (5) que o governo peruano devolva à empresa Odebrecht US$ 157 milhões – cerca de R$ 627 milhões – que havia retido após a venda pela empreiteira brasileira de uma usina hidrelétrica no país. A juíza María Álvarez resolveu o caso com base em um acordo entre a procuradoria-geral da República e a Odebrecht, anunciou o Judiciário.