Notas Brasil Justiça rejeita denúncia contra presidente da OAB

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

O juiz federal Rodrigo Bentemuller, da 15ª Vara Federal em Brasília, rejeitou na terça-feira (14) uma denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, acusado de ter caluniado o ministro da Justiça, Sèrgio Moro. Bentemuller também negou o pedido para afastar Santa Cruz do comando da entidade.

