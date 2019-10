Justin Bieber está quase alcançando a meta de 20 milhões de likes no Instagram

Justin Bieber prometeu um novo álbum em menos de dois meses, antes do Natal de 2019, caso uma postagem feita em seu Instagram chegue a 20 milhões de likes.

“Se essa postagem chegar a 20 milhões de curtidas, Justin Bieber irá lançar um álbum antes do Natal”, informa o texto na imagem compartilhada pelo cantor na noite do último domingo, 27, sem mencionar uma data limite para que o feito seja alcançado.

“Compartilhem, curtam, postem em seus stories. Preciso ver a demanda. Estou quase pronto, mas seu apoio vai fazer com que eu ande mais rápido”, escreveu o artista na legenda.

Desde 17 de julho, o Instagram parou de exibir a quantidade de likes feitas em cada foto, deixando o número restrito ao usuário que a postou.

Até a publicação desta reportagem, haviam mais de 9 milhões de curtidas na postagem.

Justin Bieber tem 25 anos, uma consagrada carreira no pop norte-americano e é casado com Hailey Baldwin. Eles, recentemente, protagonizaram um ensaio sensual para a marca Calvin Klein.

Briga

One Direction e Justin Bieber já tiveram uma treta. O cantor Liam Payne, agora em carreira solo, relembrou o assunto em entrevista para The Mirror. Tudo aconteceu em 2015. “Eu e Justin tivemos uma longa conversa no trailer dele. Havia tido uma treta com o One Direction na época. Eu fui até ele dizer ‘está tudo bem, você não precisa fazer nada’. E então nós conversamos. Ele é um garoto muito legal”, contou.

Em 2015, Justin Bieber e One Direction marcaram o lançamento de seus álbuns novos para o mesmo dia – 13 de novembro. Isso gerou uma discussão entre os fãs, que chegou até Justin. O cantor não gostou da “coincidência. “Eles não têm feito muitos shows, mas estamos falando deles agora. Isso dá alguma visibilidade a eles, certo?. Acho que é por isso que escolheram a data. Acredito que foi a estratégia de divulgação que eles encontraram”, ele disse em entrevista a um programa de rádio na Nova Zelândia.

“Purpose”, o álbum de Justin Bieber na época, foi nº1 nos Estados Unidos e vice-líder no Reino Unido. “Made In the A.M.”, do One Direction foi vice-líder nos Estados Unidos e nº1 no Reino Unido.