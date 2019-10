Kalunga e Mário Pirata abrem a programação infantojuvenil

Kalunga, “nome verdadeiro” de Carlos Heraclito Mello Neves, escritor de literatura infantil e infantojuvenil, poeta, instrumentista, oficineiro, compositor e palestrante, abre o ciclo O Autor no Palco (voltado para alunos do Ensino Fundamental) na sexta-feira, dia 1º de novembro, às 9h, no Teatro Carlos Urbim (Av. Sepúlveda), Praça da Alfândega. Kalunga tem 35 livros publicados por várias editoras brasileiras, como Paulinas-SP, Vozes-RJ, Miguilin-MG, Franco-MG, FTD-SP, InVerso-PR Livroebooks-GO, Maneco-RS e Coralina-RS. Alguns dos seus livros foram adaptados para o teatro. Um deles, Criança não faz de Conta, com o Grupo Artigas, conquistou prêmios nacionais e internacionais, com apresentações no Brasil e em outros países da América do Sul.

Mário Pirata é a atração do ciclo Autor no Palco para o público infantojuvenil, no dia 1º, às 10h30, no Teatro Carlos Urbim. Nascido em Porto Alegre, ele cursou Filosofia na UFRGS. Começou escrevendo folhetos, fazendo parte da “geração mimeógrafo” dos anos 70. Vem dedicando-se à educação, brincando com crianças, conversando com adolescentes e adultos, apresentando-se em teatros, feiras, congressos, praças, instituições. Realiza oficinas de criatividade, onde o trabalho está voltado para o desenvolvimento da linguagem. Tem 12 livros publicados.