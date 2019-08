Na meia-noite desta sexta-feira (8), mais um single de Katy Perry foi lançado! A faixa, intitulada “Small Talk”, teve sua capa divulgada nesta quarta (7), trazendo a cantora com uma temática bem floral. Nas imagens do lyric video podemos ver um casal (ou ex) que trabalham juntos e como eles foram se tornando estranhos um para o outro.

Confira:

“Small Talk” já está disponível em todas as plataformas digitais!

