Keanu Reeves é o novo “namoradinho” da internet

Conhecido por filmes como a franquia Matrix e John Wick, Keanu Reeves passou, nos últimos dias a ser amado por toda a internet. Mas por que isso aconteceu só agora, sendo que o ator já carrega uma carreira deu 35 anos com seus 54 anos?

Keanu Charles Reeves nasceu em 2 de setembro de 1964 em Beirute, no Líbano. Mas o ator, cineasta, escritor, empresário, músico e produtor, cresceu em várias cidades pelo mundo.

Seu pai, um norte-americano do estado do Havaí, descendente de chineses, havaianos, ingleses, irlandeses e portugueses, o abandou quando ele tinha somente 3 anos. Então, ele e sua mãe, Patrícia Taylor, figurinista e performer britânica, se mudaram para os Estados Unidos.

Por sempre ter que mudar de cidade, Keanu precisou trocar várias vezes de escola, o que fez com que sofresse muito bullying, tanto por ser sempre o mais novo da turma quanto por sua dislexia.

Mas foi nos anos 80 que Keanu Reeves começou a mudar sua vida. Aos 19 anos entrou no “Leah Posluns”, uma escola de teatro da comunidade. Nessa escola conseguiu o seu primeiro papel no teatro: Wolfboy, em 1984, sendo sua estreia profissional no palco. A peça era extremamente forte e audaciosa para a época, com as fotos de Keanu e outro ator em poses mais do que provocantes, o que se tornaram sensação em Toronto. Dois anos depois, o diretor Rob Lowechegou ao Canadá para filmar Youngblood, drama sobre hockey.

Keanu fez parte da geração de atores renomados que surgiram na mesma época que ele, como Rob Lowe, Robert Downey Jr., Kiefer Sutherland, Patrick Swayze.

Mas foi em 1993, ao lado de Sandra Bullock, no longa Velocidade Máxima, que o ator começou a chamar a atenção de Hollwoody. Por fugir do padrão de beleza dos galãs de sua geração, Keanu começou a ser chamado para várias outras superproduções da época.

Mas nessa mesma época, Reeves teve seu segundo grande trama. Depois de ser abandonado quando criança por seu pai, o ator teve que lidar com a perda de seu grande amigo.

River Phoenix (irmão de Joaquim Pheonix), aos 23 anos, morreu por overdose de drogas. Foi nessa época que Keanu começou a perceber o peso que Hollywood poderia causar na vida das pessoas, mas seguiu sua carreira.

Em 1999 chegava aos cinemas o que mudaria sua vida, o primeiro filme de uma trilogia: Matrix. O ator chegou a doar 70% de tudo que ganhou com os filmes para um hospital de câncer para financiar uma pesquisa para encontrar a cura da doença.

Já em 2001, depois de manter um relacionamento com Jennifer Syme, uma assiste de produção, com a qual acabou tendo um filho que acabou morrendo ainda no ventre da Syme, ela também acabou morrendo em um trágico acidente de carro meses depois.

Nesse período, Keanu Reeves se retirou dos holofotes da mídia por completo. Algumas fotos dele embriagado e largado pelas ruas de Los Angeles chamou muito a atenção na época. O ator chegou a viver nas ruas.

O ator voltou a atuar ao lado de Sandra Bullock cerca de 12 anos depois, com o romântico “A Casa do Lago”.

Mas agora, em 2019, Keanu voltou a estar no foco de Hollywood e da internet. O novo namoradinho das redes sociais, retornou com a bem-sucedida terceira parte de John Wick 3: Perabellum. Além de sua mais recente aparição em uma das maiores feiras de videogame do mundo, a E3, para anunciar o jogo ‘Cyberpunk 2077’, no qual será protagonista.

Um dos memes mais conhecidos que envolve o ator é o fato de que ele não envelhece.

Entre tantas idas e vindas, muito sofrimento, o ator chama atenção por sua perseverança e atitudes boas.

