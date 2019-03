Como parte da trilha de sonora do filme “Ugly Dolls”, a cantora Kelly Clarkson divulgou a música “Broken & Beautiful” que foi escrita em parceria com a cantora P!nk e produzida por Marshmello. O filme “Ugly Doll” estreia no dia 16 de maio e a trilha sonora ainda conta com Nick Jonas, Pitbull e Anitta.

