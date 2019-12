Acontece Kentucky Fried Chicken inaugura sua primeira loja no RS no Canoas Shopping

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A rede de fast food norte-americana Kentucky Fried Chicken (KFC) abriu nesta segunda-feira (30) as portas da sua franquia no Canoas Shopping.

A operação, que é a primeira a ser inaugurada no Rio Grande do Sul, se localiza na praça de alimentação do shopping, que fica na cidade de Canoas.

Segundo Haidée Höfs, superintendente do Canoas Shopping, a escolha do empreendimento para o ingresso da primeira franquia da KFC no estado demonstra o reconhecimento do seu potencial de consumo e das suas boas práticas de gestão.

Surgida em 1930, a rede KFC tem mais de 5 mil lojas em 120 países, com 14 milhões de clientes por dia. No Brasil, são 62 lojas distribuídas nas regiões Sudeste e Nordeste.

O carro chefe da franquia são porções de frango frito preparadas com uma receita secreta à base de 11 ervas e especiarias.

A lista de ingredientes é um segredo muito bem guardado e as poucas pessoas que a conhecem são obrigadas a assinar um acordo de confidencialidade.

