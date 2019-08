Ketchup natural, geleias de flores e muito mais: o que encontrar no Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer

No Pavilhão da Agricultura Familiar, localizado na Expointer, em Esteio, você encontra diversos produtos coloniais, como mel, sucos, vinhos, salames, queijos e cachaças. A feira, que fica no Parque Assis Brasil, vai até este domingo (1º). Portanto, se você ainda não passou pela exposição, ainda dá tempo. Nesta quinta-feira (29), 40.081 pessoas circularam pelo evento.

Ironilde Viana veio do Sertão, município do Rio Grande do Sul e está expondo seus produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar. Ironilde trouxe para vender na feira mel, pólen e própolis. Esta é a sua primeira vez na exposição e também em uma feira desta proporção, pois, até o momento, só participava de pequenos eventos. De acordo com ela, as vendas estão sendo boas. Ano que vem, Ironilde pretende voltar.

Regiane Beatriz Grins veio de Nova Petrópolis e trouxe geleia de flores para expor em sua banca. A geleia é feita somente com o suco da flor e a receita é de sua autoria. Regiane trouxe nove tipos do produto: geleia de rosa, amor-perfeito, hibisco, flor de laranjeira, capuchinha, camomila, calêndula e também hortelã e pimenta para comer com carne. Esta é sua segunda vez na Expointer, e Regiane já anunciou que pretende voltar em 2020. As geleias são vendidas por preço especial na feira: uma custa R$ 10,00, duas saem por R$ 18,00 e três, por R$ 25,00.

Você já viu ketchup natural? Pois aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar você encontra esse e outros produtos do tipo. Helena Gervini Chies e Jonathas Malataia Rivero trouxeram de Pelotas cinco produtos naturais para a 42ª Expointer. No estande, você encontra pasta de berinjela e pasta de tomate seco – produtos que já eram vendidos na edição passada -, além das novidades de 2019: cebola caramelizada e ketchup, todos eles naturais, sem conservantes, sem corantes e sem nenhum produto químico. O molho de tomate também veio para a exposição, mas o sucesso foi tão grande que ele até já terminou.

O ketchup natural é feito com tomate, cebola, pimentão vermelho, alho, açúcar mascavo, louro, cravo, canela, pimenta do reino, vinagre de maçã e sal. De acordo com Helena, as venda já superam a edição passada. A receita e inspiração para a fabricação dos produtos vieram de sua avó, que já produzia esses alimentos no sítio onde atualmente fica a indústria.

Assim como Helena e Jonathas, Rosa Maria de Antiqueira Duarte também trouxe produtos naturais à feira. Do município de Tavares, Rosa trouxe cinco qualidades de temperos. O tradicional, completo, é feito com pimenta, alho, sal, salsinha, cominho e orégano. Para agradar a todos os gostos, ela também comercializa suas variações: sem pimenta, sem pimenta e sem cominho, com pimenta e sem cominho e apenas alho e sal.

Os temperos têm duração de um ano e não é necessário colocar na geladeira. Essa é a primeira vez de Rosa na feira. Ela comentou que o sucesso foi tão grande que pretende voltar no ano que vem para expôr de novo suas mercadorias naturais.