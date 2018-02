Kick Off & Empreenda orienta primeiros passos para uma jornada empreendedora

Empreendedor, quem é e do que se alimenta? Estas e outras questões do mundo do empreendedorismo serão esclarecidas no primeiro evento de 2018 da BPW Porto Alegre – Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Kick Off & Empreenda, que será ministrado pela consultora empresarial Ana Carolina Borges, vai abordar os primeiros passos de uma jornada empreendedora. O evento será das 9h às 11h30min no Easy Office Poa (Av. Carlos Gomes, 1610 sala 607). A entrada é franca para associadas da BPW e R$ 30,00 para público em geral.

Este será o primeiro, de cinco encontros, que ocorrerão ao longo do ano. Neste evento, será abordado o pilar número um do projeto: o Germinar. “Vamos falar, aqui, sobre a arte de despertar para o empreendedorismo”, afirma Silvana Bastian, presidente da BPW Porto Alegre. Os próximos temas serão Estruturar (momento de ver seu negócio como um negócio), Formalizar (entendendo que para crescer tem que existir perante a lei), Desenvolver (momento de aparecer e consolidar sua marca para ser reconhecida) e Expandir (momento de Crescer e inclusive exportar). “Queremos dar às mulheres um momento de conhecimento, atualização, descontração e networking”, afirma Lessandra Fraga, Vice-presidente da BPW.

Ana Carolina Borges é consultora empresarial, Administradora de empresas, Pós-Graduada em Gerenciamento de Projetos e Auditora Líder em Sistemas Integrados de Gestão. Foi especialista em Empreendedorismo e Pequenos Negócios no SICREDI, no SEBRAE/RS Gestora de Projetos de Desenvolvimento de Pequenos Negócios. O Kick Off & Empreenda é uma organização da Comissão de Capacitação Empreendedora da BPW, formada por Angélica Noguez (Coordenadora), Magda Sarmento (vice), Fernanda Altmayer Leite e Michelle Silva (conselheiras).

