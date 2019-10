Citando um possível “grande evento de importância fundamental” para a Coreia do Norte, a “KCNA”, agência oficial do governo do país, divulgou nesta quarta (16) imagens do líder Kim Jong-un passeando na neve em um cavalo branco no Monte Paektu, na fronteira com a China. O passeio de Kim pode sinalizar um provável anúncio político de extrema importância para Pyongyang.