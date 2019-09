O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou o teste de lançamento de um foguete múltiplo “super grande” na terça-feira (10), informou a KCNA, mídia estatal do país. A Coreia do Norte disparou uma nova rodada de projéteis de curto alcance horas depois de assinar uma nova disposição para retomar no final de setembro as negociações de desnuclearização com os Estados Unidos.

