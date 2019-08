La Casa de Papel da vida real? Criminosos roubam milhões em moedas de ouro na Casa da Moeda no México

Ladrões armados invadiram uma fábrica de moedas do governo mexicano nesta terça-feira (6) e encheram uma mochila com mais de 50 milhões de pesos (cerca de R$10 milhões) em moedas de ouro de um cofre que havia sido deixado aberto, segundo autoridades de segurança.

De acordo com a polícia da Cidade do México, um dos ladrões foi até o cofre, que estava aberto, e encheu uma mochila com 1.567 moedas de ouro, fabricadas no ano de 1921 para celebrar o centenário da independência do país. Os ladrões ainda teriam levado dinheiro em espécie e relógios de ouro. As moedas, conhecidas como “centenários”, têm um valor nominal de 50 pesos, mas são negociadas por 31.500 pesos (mais de R$ 6 mil) cada. O valor total da carga é de aproximadamente R$ 10 milhões.

Este foi o mais recente crime de grande repercussão que atingiu a Cidade do México. No ano passado, a mesma filial da Casa da Moeda também foi invadida, enquanto o prédio estava sendo reformado.

