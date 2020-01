Notas Brasil Ladrões roubam 11 carros em concessionária em São Paulo

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Câmeras de segurança flagraram parte da ação dos criminosos que roubaram o pátio de uma concessionária de veículos de luxo em Sorocaba (SP), na noite de segunda-feira (6). A polícia encontrou um carro com placas de Campinas (SP) utilizado pela quadrilha no momento do assalto. Montadora confirmou que 11 veículos foram levados do centro de distribuição.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário